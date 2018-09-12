Фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе смягчили наказание

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Шамилю Омаргаджиеву, фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

На апелляционном заседании судья частично согласилась с доводами защиты о чрезмерной суровости наказания. Омаргаждвиеву сократили срок заключения с 2,5 до 2 лет, а штраф – с 50 до 30 тыс. рублей.

Суд признал обвиняемого виновным в июне 2018 года. По версии следствия, Омаргаджиев знал, что его знакомый Евгений Ефимов готовил теракт в Казанском соборе. Несмотря на это, он не сообщил правоохранителям о готовящемся взрыве.

Теракты в Северной столице предотвратили в декабре 2017 года. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране. Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря с участием террористов-смертников.

Ефимова признали виновным в подготовке теракта. Ему назначили 5 лет лишения свободы.