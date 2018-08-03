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Спецслужбы с начала 2018 года спасли россиян от 19 терактов

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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В Генпрокуратуре отметили, что впервые за несколько лет сократилось число «деяний экстремистского характера».

Российские спецслужбы за первую половину 2018 года предотвратили почти два десятка террористических актов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

По его словам, на стадии приготовления и покушения было предотвращено 19 атак. Буксман, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, не поделился подробностями спецопераций.

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Он отметил, что в России сокращается число преступлений среди террористов. С января по июнь 2018 года количество выявленных преступлений сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Впервые за несколько лет зафиксировано снижение деяний экстремистского характера», – добавил Буксман.

В июне 2018 года в Петербурге вынесли приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Алисхан Эсмурзиев получил два года лишения свободы

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