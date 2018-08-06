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Передачу Сампсониевского собора РПЦ признали законной

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© Фото: Instagram / @olga_strunkova

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Арбитраж постановил, что Смольный не нарушил закон при передаче собора.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал законной передачу Сампсониевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщил «Интерфакс».

Суд не нашел нарушений антимонопольного законодательства в действиях комитета имущественных отношений. При этом местное управление Федеральной антимонопольной службы, согласно решению арбитража, вышло за пределы полномочий при рассмотрении дела.

Чиновники передали РПЦ на 49 лет Сампсониевский собор, колокольню, часовню и юбилейный домик в 2016 году. Вскоре УФАС заявило, что комитет нарушил «Закон о конкуренции», поскольку договор был заключен не с петербургской епархией, а с приходом собора, то есть с другим юридическим лицом.

Сампсониевский собор входил в комплекс «Исаакиевский собор». В качестве музея собор работал с 2000 года. В 2009 году, к 300-летию Полтавской битвы, собор отреставрировали, а с 2010 года в нем стали проводиться ежедневные богослужения.

Передачей храма УФАС заинтересовалось с подачи депутата Максима Резника. В ноябре 2017 года проверку в храме устроили специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и кульутры. Выяснилось, что в соборе проводились незаконные планировки, а состояние храма оставляет желать лучшего: иконы были забрызганы воском, а из-за церковных служб повредился иконостас

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