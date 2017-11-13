Из-за церковных служб в Сампсониевском соборе повредили иконы

В Сампсониевском соборе, который в начале года передали Русской православной церкви, из-за церковных служб повредили иконы. Об этом заявил депутат Борис Вишневский.

По запросу Вишневского КГИОП провел проверку иконостаса в Сампсониевском соборе. В результате на иконах обнаружили повреждения, в частности, «набрызги воска».

«Практика показывает, что РПЦ не слишком заботится о состоянии переданных ей объектов культурного наследия. Зато яростно пытается ограничить возможности органов охраны памятников и общественных организаций, работающих в этой сфере, контролировать состояние переданных РПЦ объектов культурного наследия. И понятно, почему: они полагают, что можно делать все, что хотят, с переданными им памятниками», – заявил депутат.

Сампсониевский собор передали в безвозмездное пользование РПЦ в феврале 2017 года. Вскоре после этого там обнаружили незаконные перепланировки.