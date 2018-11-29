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В Петербурге к Новому году установят 66 искусственных елей

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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В этом году на праздник в городе на Неве потратят 315 млн рублей.

В Северной столице к празднованию Нового года город украсят 66 искусственными елями, что на 11 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили депутаты на заседании правительства по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников в Петербурге.

Елки установят в местах праздничных гуляний. Четыре дерева в этом году оформят по-новому – специально к празднику Рождества. В убранстве елей использованы ангелы и сказочные олени. «Рождественский Вертеп» поставят в сквере у Казанского собора и в Александро-Невской лавре, а на куполе Казанского собора спроецируют икону Казанской Божьей матери.

На Новый год украсят 10 мостов – Биржевой, Александра Невского, Сампсониевский и мосты, попавшие в пешеходные маршруты.

На рекламных конструкциях и остановках разместят 200 плакатов, еще 2100 плакатов появятся в метрополитене, на 18 уличных электронных дисплеях будет транслироваться праздничный видеоролик, а в подземке – звуковое обращение.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что «центр города – это хорошо, но надо не забывать про новостройки». «Нужно обустроить новостройки, чтобы люди тоже почувствовали праздник. Сам лично проеду по ним и посмотрю», – заявил Беглов.

В этом году на оформление Петербурга направили 315 млн рублей.

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев отметил, что установку праздничного оформления начали 10 ноября. Закончат работы к 20 декабря.

Ранее на заседании в Смольном рассказали, что метро и автобусы в Петербурге станут круглосуточными в новогоднюю ночь.

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