Сампсониевский собор вместо РПЦ передали частным лицам

Сампсониевский собор, который в феврале этого года был передан Русской православной церкви (РПЦ), оказался в ведении православной местной организации «Приход Сампсониевского собора г. СПб Санкт-Петербургской епархии РПЦ (Московский патриархат)», заявил депутат Заксобрания Петербурга от «Партии Роста» Максим Резник.

По его информации, запрос о передаче церковного имущества юридически подавала РПЦ, а получила его другая организация.

Резник отмечает, что запрос в КИО направила «Санкт-Петербургская епархия русской православной церкви (Московский патриархат)», являющаяся дочерней организацией Русской православной церкви Московской патриархии.

При этом договор о передаче музейных предметов в пользование был заключен уже с юридическим лицом - приходом. Учредителем его является не епархия, а десять частных лиц – все граждане Российской Федерации, отмечает депутат.

Ранее Резник уже ставил под сомнение законность передачи Исаакиевского собора. Депутат обнаружил, что по 327-му федеральному закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» передача музейной недвижимости церкви осуществляется только после того, как у предыдущего государственного или муниципального собственника прекращаются «права на объект».

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.