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Израиль сбил сирийский военный самолет Су-22

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

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В армии обороны государства заявили, что истребитель нарушил границы страны, но в Сирии опровергли эти заявления.

Военные Израиля сбили сирийский истребитель Су-22, нарушивший воздушное пространство государства. Об этом сообщает Haaretz.

По самолету выпустили две ракеты из комплекса противовоздушной обороны Patriot. Истребитель был сбит, а судьба пилотов неизвестна, отметили в армии обороны Израиля.

«Мы в течение вторника на нескольких языках и разными путями выступали с предупреждениями не проникать на нашу территорию. Сирийский самолет взлетел с базы Т4 в Сирии и быстро полетел в сторону Израиля, пока не был сбит», – сказал представитель армии.

Он добавил, что израильские военные продолжают поддерживать высокий уровень готовности.

В Дамаске заявили, что сирийский самолет на нарушал воздушное пространство соседней страны. Власти государства заявили, что Израиль «покровительствует боевикам».

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В начале апреля Министерство обороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по территории Сирии и правительственной авиабазе Тифор. По данным ведомства, нападение произвели два самолета, которые находились в воздушном пространстве Ливана.

Через месяц армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. Это была одна из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и самой крупной против Ирана.

 

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