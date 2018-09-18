Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию

Армия обороны Израиля возложила вину за сбитый российский самолет Ил-20 на Сирию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских систем ПВО. Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет", – говорится в сообщении израильской армии.

Представители армии обороны Израиля готовы сотрудничать по сбитому российскому самолету и готовы делиться с Москвой имеющейся информацией.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября. Утром 18 сентября Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении самолета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой военного ведомства Израиля Агвидором Либерманом. Он подчеркнул, что вина за сбитый Ил-20 полностью лежит на израильской стороне. Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России в связи с ситуацией вокруг сбитого в Сирии российского самолета.

Днем 18 сентября на борт российских кораблей были подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета. По последним данным военного ведомства, в результате инцидента погибли 15 российских военных.