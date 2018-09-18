Минобороны РФ: В Крушении российского Ил-20 в Сирии виноват Израиль

Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении российского Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", – рассказал Конашенков.

По его словам, 17 сентября около 22:00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. "Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря", – уточнил Конашенков.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн"ьи в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", – добавил он.

Израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии. "О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – сказал Конашенков.

Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля. "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", – резюмировал официальный представитель Минобороны РФ.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать заявления Минобороны РФ о причастности страны к гибели российских военных в Сирии.