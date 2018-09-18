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Российские военные подняли обломки Ил-20 из воды

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© Фото: пресс-служба МЧС России / ТАСС

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Место падения самолета расположено в 27 км западнее от сирийского побережья.

Российские военные подняли обломки Ил-20 из воды. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета", – заявили в военном ведомстве.

Место падения самолета расположено в 27 км западнее от сирийского побережья. К поиску разбившегося Ил-20 привлечены восемь кораблей катеров и судов обеспечения ВМФ России.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября. Утром 18 сентября Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении самолета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой военного ведомства Израиля Агвидором Либерманом. Он подчеркнул, что вина за сбитый Ил-20 полностью лежит на израильской стороне. В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать инцидент.

В Кремле заявили, что пока не собираются давать дополнительных оценок инцидента помимо тех, которые уже были высказаны в Минобороны. "Я сейчас не буду давать никаких оценок, ситуация анализируется", – сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

 

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