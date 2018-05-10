Израиль атаковал десятки иранских объектов в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. Нападение стало ответом на атаку со стороны Ирана, сообщила пресс-служба вооруженных сил.

Во вторник, 8 мая, израильские войска заявили о «необычайной активности» Ирана в Сирии. Армия обороны начала готовиться в возможной атаке и вскоре нанесла удар по территориям к югу от Дамаска. Жертвами инцидента стали два человека.

Затем иранские военные выпустили 20 ракет в сторону израильских позиций на Голанских высотах. Системам противоракетной обороны Израиля удалось перехватить часть снарядов.

Армия обороны в ночь на 10 мая атаковала военные объекты Ирана и сирийские установки ПВО. Официальный представитель вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что все атакованные цели были уничтожены, добавив, что перед нападением власти проинформировали Россию.

Он подчеркнул, что это была одна из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и самой крупной против Ирана. Конрикус отметил, что Тегерану потребуется много времени для восстановления военных возможностей в Сирии.

В начале апреля Министерство обороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по территории Сирии и правительственной авиабазе Тифор. По данным ведомства, нападение произвели два самолета, которые находились в воздушном пространстве Ливана.

Политическая обстановка в мире значительно ухудшилась в начале апреля, когда появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

Читайте также:

На пороге Третьей мировой: как накаляются страсти в Сирии

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в мире началась новая холодная война. Он отметил, что Совет Безопасности ООН в нынешнем виде не может решать международные проблемы, в том числе сирийский конфликт.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.