Погибших при крушении Ил-20 военнослужащих посмертно наградили орденами Мужества

Российские военнослужащие, погибшие в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии, представлены к награждению посмертно орденами Мужества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Награды за «самоотверженность, мужество и отвагу», проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, получат 15 человек, находившихся на борту самолета.

Читайте также:

Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

В Минобороны отметили, что семьям погибших оказывается необходимая помощь.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В него попали сирийские ПВО, которые отвечали на обстрел израильских истребителей.

Министерство обороны России возложило вину за трагедию на Израиль. В свою очередь в Тель-Авиве обвинили Дамаск.