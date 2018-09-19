Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении Ил-20 в Сирии? в нем значатся 14 военных: Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов и Андрей Сергеенков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что крушении погибли 15 россиян, однако имен не называли.

Российские СМИ ранее сообщили о гибели как минимум двух человек из списка: это Александр Вечернин и Виктор Квасенков, пишет Meduza. В соцсетях разошелся скриншот записи в Facebook Елены Алешиной, которая сообщила, что при крушении самолета погиб ее сын. Telegram -канал Mash утверждает, что сообщение оставила мать подполковника Александра Алешина, его имени нет в списке РЕН ТВ.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября. Утром 18 сентября Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении самолета. Армия Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты сирийские войска.

Днем 18 сентября на борт российских кораблей были подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии Россия подготовит «шаги, которые заметят все».

Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет». «Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», – цитирует Путина «Интерфакс».