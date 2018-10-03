Россия передала Сирии четыре ракетных комплекса С-300

Министерство обороны РФ передало Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности, сообщает «Интерфакс».

Четыре комплекса доставили на авиабазу Хмеймим с помощью самолета Ан-124-100 «Руслан». Лайнер принадлежит Минобороны.

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Решение о поставках С-300 Россия приняла после того, как в сентябре был сбит российский самолет Ил-20. В него попали установки противовоздушной обороны Сирии во время ответного удара после нападения Израиля. В результате инцидента погибли 15 военных.

Власти РФ обвинили в случившемся Израиль. В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и поставили его под удар. В свою очередь Тель-Авив обвинил Дамаск.

Россия несколько лет планировала передать Сирии С-300. Поставка комплексов ускорилась после трагедии с российским самолетом.

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В начале апреля Министерство обороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по территории Сирии и правительственной авиабазе Тифор. По данным ведомства, нападение произвели два самолета, которые находились в воздушном пространстве Ливана.

Через месяц армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. Это была одна из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и самой крупной против Ирана.