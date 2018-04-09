Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии

В Министерстве обороны России заявили, что ракетный удар по территории Сирии и правительственной авиабазе Тифор нанесли израильские самолеты.

В ведомстве сообщили, что атаки в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени произвели два самолета F-15. Они нанесли удар восемью управляемыми ракетами с территории Ливана, не заходя в воздушное пространство Сирии.

Представители Минобороны подчеркнули, что противовоздушная оборона ближневосточного государства уничтожила пять из восьми снарядов, остальные попали в западную часть аэродрома. В результате нападения российские советники не пострадали.

Накануне инцидента появились сообщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. По данным медиков, в результате происшествия погибли не менее 70 человек.

Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

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