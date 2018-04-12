На пороге Третьей мировой: как накаляются страсти в Сирии

Новый виток сирийского конфликта

В субботу, 7 апреля, мир потрясла страшная новость – в сирийском городе Дума, котролируемом группировкой «Джейш аль-Ислам», случилась химическая атака. Несколько правозащитных организации сообщили, что бомбы с хлором/зарином сбросили вертолеты сирийских ВВС. В результате погибли 60 человек, около тысячи мирных жителей пострадали.

Американские власти немедленно возложили ответственность за случившееся на президента Сирии Башара Асада. По словам президента США Дональда Трампа, Россия и Иран, поддерживающие сирийского лидера, должны заплатить за инцидент «большую цену».

В Минобороны России назвали химическую атаку в Думе провокацией, однако лидеры Запада не поверили Москве. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон напомнил, что в 2013 году Россия обязалась полностью уничтожить химоружие на территории Сирии, однако не выполнила обещание.

Спустя сутки в сирийской провинции Хомс был атакован правительственный аэродром «Тифор» (Т4). Наши военные считают, что авиаудар нанесли израильские ВВС. Рост напряженности в Сирии привел к экстренному заседанию Совбеза ООН, где постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон примет ответные меры на применение химического оружия.

С доводами Вашингтона согласились Франция и Великобритания, однако премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй попросила предоставить неопровержимые доказательства случившегося.

В итоге к берегам Сирии были направлены американские боевые корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». Посол России в Ливане Александр Засыпкин в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать американские ракеты в случае агрессии Вашингтона.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят красивые, новые и умные», – немедленно отреагировал Трамп в Twitter.

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что с базы Райт-Пэттерсон в американском штате Огайо предположительно поднялся самолет «Судного дня», который предназначен в том числе для использования в случае ядерного военного конфликта. Официальных данных о полете нет, однако многие эксперты расценивают этот шаг Вашингтона как угрозу для Асада.

Помимо боевых кораблей, недалеко от Сирии расположилась британская авиация. Английские эсминцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут принять участие в операции, если будет принято решение о ее проведении.

Фото: AP Photo/Pavlos Vrionides

AP Photo/Pavlos Vrionides



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5116690

AP Photo/Pavlos Vrionides



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5116690

Противостояние в ООН

Чтобы разобраться с инцидентом в Думе, нужно определить процедуру расследования. США представили в ООН резолюцию, предложив восстановить Совместный механизм расследований (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По такому принципу в 2013 году расследовали применение зарина в пригородах Дамаска. В итоге коммисия пришла к выводу, что к атакам на собственное население причастен сирийский лидер Башар Асад. В 2017 году Россия наложила вето на продление работы данного механизма, подчеркнув, что СМР запятнал свою репутацию, вынеся приговор без серьезных доказательств.

«Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ», – сказал поспред России в ООН Василий Небензя.

С доводами американской стороны согласились 12 стран (для одобрения резолюции нужны голоса девяти стран), против выступили Боливия и Россия. Последняя воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию США.

В ответ Хейли призвала сторонников не голосовать за резолюцию Швеции, которую поддержала Россия. Стокгольм предложил содействовать Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия. Шведы считают, что эксперты должны быть направлены в Думу, чтобы установить, была ли химическая атака. По мнению Москвы, это можно сделать без возрождения СМР.

Однако призывы поспреда США возымели свое действие, за инициативу Стокгольма проголосовали всего пять стран. По словам Хейли, американская резолюция гарантирует по-настоящему независимое расследование инцидента, в то время как шведская дает России шанс выбирать следователей и затем оценивать их работу.

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert/ U.S. Navy via AP

В ожидании Третьей мировой войны

«США сегодня не выгоден прямой конфликт с Россией, поэтому удар по Сирии, скорее всего, будет нанесен из-за пределов досягаемости российских средств ПВО. Речь может идти об ударе бомбардировщиками B-52, которые будут находиться в тот момент в районе Саудовской Аравии. Учитывая настроения в американской элите, можно предположить, что американцы пойдут на небольшой удар – в пределах 40-60 ракет "Томагавк"», – цитирует РИА «Новости» слова доктора военных наук Константина Сивкова.

«Какие бы ни складывались геополитические условия, основная задача России – в первую очередь, обеспечить мир и благополучие на сирийской земле. И хотя американские эсминцы подходят к берегам Сирии, мы не обращаем на них абсолютно никакого внимания, потому что мы думаем сейчас о восстановлении Сирии, создании благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы. Американцы думают о том, как уничтожить, а Россия думает о том, как построить и создать», – цитирует ТАСС депутата Госдумы, главу группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина.

«Реакция США на происходящие события в Сирии пока не сформировалась. Четкой позиции у Вашингтона нет. В этой связи можно ожидать нескольких сценариев развития событий. США могут продолжить придерживаться нынешнего курса, критикуя действий сирийских правительственных сил в Восточной Гуте. Второй вариант – как-то среагировать на ситуацию, но для этого в настоящий момент нет реальных оснований», – цитирует РИА «Новости» специалиста по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподавателя факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Григория Лукьянова.

"Я считаю, что военное нападение поможет ему [президенту США] почувствовать себя лучше, но не изменит реальный расклад сил. Атака может усугубить положение дел", - предупредил Мерфи.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5116607

«Я считаю, что военное нападение поможет президенту Дональду Трампу почувствовать себя лучше, но не изменит реальный расклад сил. Атака может усугубить положение дел», – сказал член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Кристофер Мерфи.

"Сегодня я вновь поделился с постпредами пяти государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля", - подчеркнул Гутерриш. "Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев", - добавил он.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5116597

«Сегодня я вновь поделился с постпредами пяти государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля. Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев, – сказал генсек ООН Антониу Гуттериш.

Фото: Reuters /Bassam Khabieh

REUTERS/Bassam Khabieh



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/politika/5116675