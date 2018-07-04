Петербуржцы почтили память писателя-блокадника Даниила Гранина

В Петербурге в среду, 4 июля, почтили память почетного гражданина Северной столицы, писателя и общественного деятеля Даниила Гранина. Он скончался в этот день в 2017 году на 99-м году жизни.

Траурная церемония прошла на Комаровском кладбище, где цветы на могиле писателя возложили первые лица Петербурга.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что Гранин учил соотечественников будущему, указывая на настоящее.

«Его книги о прошлом, будь то книги о Петре Великом, «Блокадная книга» или «Мой лейтенант», написаны о настоящем и о будущем таким, каким он видел его. Вспоминая Даниила Александровича, нам тоже хочется заглянуть в будущее», – передает «Интерфакс» слова Пиотровского.

Он отметил, что в 2019 году исполнится 100 лет со дня рождения Гранина и 200 лет – со дня рождения Федора Достоевского.

«И было бы интересно сравнить Петербург Достоевского и Петербург Гранина, тем более что в конце 90-х годов Петербург Гранина почти превратился в Петербург Достоевского. Даниил Александрович любил нестандартные подходы, и я не сомневаюсь, что такая идея ему бы понравилась, и он с удовольствием принял бы в этом участие», – добавил Пиотровский.

Читайте также:

«Душа Петербурга» Даниил Гранин: 98 лет жизни писателя и не только

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда планирует к следующему году представить виртуальную экскурсию «по местам Гранина», сообщил ТАСС. По словам директора музея Елены Лезик, это будет мультимедийный проект, который появится в библиотеках и других учреждениях.

Историк и редактор журнала «Звезда» Яков Гордин заявил, что Гранин создал великий прецедент честного отношения к войне. По его мнению, это один из главных заветов писателя.

Председатель петербургского Союза журналистов Людмила Фомичева вспомнила слова Даниила Александровича о смысле жизни. Он рассказывал, что в 90 лет понял настоящий ответ на этот вопрос – любовь.

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Петербурге и друг писателя Виктор Лопатников выразил мнение, что Гранин заключает в себе целый мир. «Мир очень объемный, мир, в котором заключено много такого существенного, гораздо более важного порою, чем иные литературные собрания сочинений и литературные имена...» – считает дипломат.

В конце мая 2018 депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили установку мемориальной доски Гранину. Согласно закону, табличка может появиться лишь после пяти лет со дня смерти писателя, однако в случае Даниила Александровича сделают исключение из-за особой значимости писателя для города на Неве.

Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. В его честь также назовут литературную премию.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.