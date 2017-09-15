В Петербурге появится литературная премия имени Даниила Гранина

Память знаменитого писателя фронтовика Даниила Гранина могут увековечить, учредив в его честь литературную премию. Такой вопрос, по словам вице-губернатора Александра Говорунова, сейчас решается.

Об этом чиновник Смольного рассказал в Доме Журналиста, где в пятницу, 15 сентября, состоялась презентация двухтомника Гранина. В первый том вошли роман "Искатели" и повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве. Во второй том вошел культовый роман начала 60-х "Иду на грозу" и повесть "Зубр" об ученом-биологе Николае Тимофееве-Ресовском. Тираж издания – 2 тыс. экземпляров.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Петербурга Игоря Албина

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Также стало известно, что в Смольном планируют назвать одну из улиц города в честь Гранина, а также выпустить юбилейное издание с произведениями автора.

Известный писатель скончался на 99-ом году жизни 4 июля 2017 года в Петербурге.