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Картина дня: открытие трассы М-11 и похороны Людмилы Вербицкой

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© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Кто присутствовал на церемонии и где похоронили директора СПбГУ.

Весь день петербургские и государственные СМИ обсуждали визит президента РФ Владимира Путина в Петербург. Главной темой при этом, по данным «Монитора», стало открытие трассы М-11 Москва – Петербург, в которой участвовал глава России. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (14:00), канал «Санкт-Петербург» (14:25) и «Вести» (15:15).

Новая платная трасса проходит от МКАД до Кольцевой автодороги в Петербурге. Её протяженность – 669 км.

Проезд будет занимать меньше шести часов. Стоимость дороги – около 2 тыс. рублей.

«В 2006 году задумали и вот сейчас сделали. У нас в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было, такого уровня, такого класса», – сказал президент.

Как стало известно, трасса получит название «Нева».

Второй темой, по версии «Монитора», стали похороны президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. Быстрее всех об этом написали 78.ru (10:05), «Невские новости» (10:20) и Piter.TV (10:20).

Владимир Путин возложил цветы к гробу бывшего ректора СПбГУ. Также он кратко пообщался с родственниками Вербицкой, которую похоронили на Северном кладбище.

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября. Ей было 83 года.

СПбГУ Вербицкая руководила с 1994 по 2008 год. Затем её назначили президентом университета.

Третьей темой, согласно «Монитору», было торжественное открытие памятника Даниилу Гранину. Первыми об этом рассказали Piter.TV (15:40), «Фонтанка» (15:45) и 78.ru (15:45).

Монумент на Дальневосточном проспекте установили пару недель назад, однако открытие переносилось, потому что Путин хотел лично присутствовать на церемонии.

«Даниил Александрович, безусловно, достоин того, чтобы его имя, его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике. Но, конечно, главным остаётся его богатейшее культурное наследие, преданность идеям гуманизма и просвещения, верность нашей стране», – заявил президент.

Он отметил, что в 2019 году отмечается столетие со дня рождения Гранина.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Пятый канал и «Невские новости».

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