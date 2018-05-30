Депутаты ЗакСа утвердили досрочную установку мемориальной таблички Даниилу Гранину

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли постановление об установке мемориальной доски писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

За установку таблички проголосовали 48 депутатов. Согласно закону, мемориал может появиться лишь после пяти лет со дня смерти писателя, в случае Гранина сделают исключение из-за особой значимости автора для Петербурга.

Парламентарий Максим Резник отметил, что власти должны сделать все, чтобы увековечить память Гранина. Его смерть он назвал незаживающей раной.

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Ранее установку таблички поддержала постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания. Мемориал появится на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, где жил писатель.

Даниил Гранин, почетный гражданин Петербурга, скончался в одной из больниц Северной столицы 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Писатель-фронтовик известен по романам «Искатели», «Иду на грозу», «Блокадная книга», «Эта странная жизнь» и другим произведениям.

Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. В его честь также назовут литературную премию.