«Душа Петербурга» Даниил Гранин: 98 лет жизни писателя и не только

В ночь на 5 июля на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, автор «Зубра», «Иду на грозу» и «Блокадной книги». Последние несколько дней жизни Гранин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Писателя похоронят рядом с супругой на Комаровском кладбище. Гражданская панихида пройдет в субооту, начало в 12:00, в Таврическом дворце.

Имя писателя в Петербурге увековечат: в ближайшее время будет решен вопрос о появлении в городе улицы, сквера или библиотеки имени Даниила Гранина. В настоящий момент с родственниками Гранина согласовывают, по какому адресу будет установлена мемориальная доска писателю.

Незадолго до смерти, 3 июня, Владимир Путин вручил писателю Государственную премию «За выдающуюся гуманитарную деятельность». Действительно, Гранин мыслил свой труд единственно как служение, в первую очередь - обществу. С сожалением замечая в одном из интервью: «Для человека мы ничего не делаем. И не умеем делать. Мы все делаем для государства - для обороны, проведения конгрессов».



Даниил Гранин родился почти столетие назад - в 1919-м, но данные о биографии его малой родины расходятся - одни указывают на Курск, другие - на Саратов. Образование получил в Ленинграде, затем пошел рабочим на Кировский завод, далее - фронт, где прослужил до самой победы. С окончанием Великой Отечественной войны вернулся в Ленинград на завод и продолжил работать инженером. В конце 40-х началась литературная деятельность. Журнал «Звезда» принял в печать первый дебютный рассказ Гранина.

Гранина признавали уже при жизни. Техническое образование сказалось на том, что буквально все его произведения посвящены поиску и борьбе, научными изысканиями, конфликту принципиальных ученых и недаровитых людей. Первый роман «Искатели» описывает историю борьбы советского ученого с бюрократической машиной, тормозящей прогресс. Далее последовал «Иду на грозу» - история покорителей сил природы, которая выросла в конфликт принципа и слабости воли. А нашумевший в перестройку роман «Зубр» - сочетание художественных форм и документальности о генетике Тимофееве-Ресовском, о тотальных репрессиях на человека и науку.

Но главной темой для Гранина, конечно, стала война. Произведение «Блокадная книга», написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем, - документальная хроника о мужестве защитников города, о героических и трагических днях обороны Ленинграда. Эта история для писателя-фронтовика была особенно важной - его войсковая часть последней вошла в блокадную зону, прежде чем немцы заблокировали город. За последний роман «Мой лейтенант», посвященный однополчанам, Гранин получил премию «Большая книга». В копилке наград также - звезда Героя социалистического труда, Государственная премия СССР и дважды Государственная премия РФ.

Почти все романы Гранина экранизированы. Кинокартина «Искатели» - 1956-й, «После свадьбы» - 1962-й, «После грозы» - 1965-й - фильмы появлялись на экранах достаточно быстро. В 2009 году Александр Сокуров снял документальный фильм по «Блокадной книге» - там жители Петербурга читают отрывки из произведения о страшном периоде жизни города.



Даниил Гранин любим петербуржцами не только как писатель, но и как общественный деятель. До последнего он отстаивал статус музея «Исаакиевский собор» и использовал свой авторитет для того, чтобы донести свой голос до власти вместе с горожанами.

Еще в советское время Гранин основал «Общество милосердия», первую в Союзе благотворительную организацию. «Главный недостаток нашего общества — это дефицит любви. Дефицит любви друг к другу, отсутствие культа любви, а ведь только любовь рождает уважение к человеку, понимание, какое это чудо — человек. Любовь показывает, каким красивым, каким хорошим человек может быть, - говорил он в одном из своих интервью. - А у нас человек существует исключительно как функция труда и исполнения неких обязанностей, в качестве электората или демографической единицы. Посмотрите, мы только в этой шкале измерений и существуем!»

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Свои соболезнования семье уже выразил президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие политические и общественные деятели.

«Для Петербурга это трагедия. Даниил Александрович был душой города, но в то же время он был, есть и остается для нас образцом того, как человек последнее время своей жизни старался быть активным и творчески, и общественно. Он все время будет для нас образцом того, как человек должен прожить свою жизнь», - прокомментировал известие о смерти Гранина Пиотровский.

«Даниил Александрович принадлежал к тем людям, для которых важнее всего были долг, честь, совесть, истина. Такими были и герои его книг. Масштаб личности Даниила Гранина был настолько велик, что для нас он был больше чем писатель. Он был нравственным мерилом, высочайшим моральным авторитетом. Сегодня нам тяжело и горько говорить о нем «был», - сказал Георгий Полтавченко.

«Ушел из жизни человек, оставивший незабываемый след в жизни нашего города и страны, выдающийся писатель, историк, защитник Отечества. Ярчайший талант, уникальный жизненный опыт и глубочайшее сопереживание человеческим судьбам сделали Даниила Александровича признанным классиком отечественной литературы, а его произведения вошли в ее золотой фонд», - отметил Вячеслав Макаров.

«Самое главное в наследии Гранина, - уверен премьер-министр страны, - он оставил нам свой секрет милосердия, раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм».