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В Петербурге открылась библиотека имени Даниила Гранина

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© Фото: gov.spb.ru
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    Известный писатель скончался на 99-ом году жизни 4 июля 2017 года.

    В Петербурге открылась библиотека имени Даниила Гранина. Известный писатель скончался на 99-ом году жизни 4 июля 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

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    Новая библиотека находится в Невском районе по адресу: Дальневосточный проспект, 6, корпус 1. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в прошлом году. Пространство новой библиотеки наполнено памятью об известном ленинградском-петербургском писателе.

    Сегодня, 24 октября, библиотеку посетил губернатор Георгий Полтавченко, он осмотрел читальные залы для взрослых и детей, медиазал, конференцзалы и творческую мастерскую.

    "Георгий Полтавченко высоко оценил материально-техническую оснащенность и дизайн помещений, созданные комфортные условия для читателей любых возрастов", - рассказали в пресс-службе губернатора.

    Также глава Петербурга познакомился с тематической фотовыставкой «Даниил Гранин: диалог сквозь годы» и выставкой первых изданий произведений писателя. Кроме того, он оставил памятную запись в книге почетных гостей библиотеки.

    Сейчас библиотечный фонд насчитывает порядка 12 тыс. книг, однако в будущем он достигнет 40 тыс. экземпляров.

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