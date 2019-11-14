Картина дня: стрельба в колледже в Благовещенске и памятник Гранину

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало стрельба в колледже в Благовещенске. СМИ писали об этом на протяжении всего дня.

Нападение в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства случилось утром 14 ноября. Один из студентов смог пройти через пункт охраны с оружием.

Молодому человеку удалось убить другого студента, еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой.

Были возбуждены уголовные дела об убийстве, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

В настоящее время следователи допрашивают сотрудников колледжа и проверяют действия охранников.

Второй темой, по версии «Монитора», стало полное завершение строительства трассы М-11 Москва – Петербург. Первыми об этом написали «Росбалт» (02:05), «Невские новости» (02:40) и «Бумага» (08:25).

Строительные работы завершились к 14 ноября. Ростехнадзор выдал соответствующее заключение.

Открытие платной трассы намечено на конец ноября. Точная дата будет названа в ближайшее время.

Проезд по трассе М-11 будет занимать около шести часов. Стоить поезда будет от 1300 до 2000 рублей.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало намерение президента РФ Владимира Путина лично открыть памятник Даниилу Гранину в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали 78.ru (12:05), Piter.TV (13:15) и Gazeta.Spb (13:20).

Во время Международного культурного форума в Петербурге глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что памятник планировали открыть 15 ноября. Церемонию пришлось перенести из-за пожеланий президента России.

Владимир Путин попросил изменить дату, потому что он желает лично открыть памятник. В настоящее время глава РФ находится на саммите БРИКС в Бразилии, поэтому не смог прибыть в Петербурге к 15 ноября.

Статую установили в начале ноября у дома №6 по Дальневосточному проспекту. Ее поставили в рамках Года Даниила Гранина, который отмечается в России.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.Spb и канал «Санкт-Петербург».