  • 15 Ноябрь 2019
USD 16.11.2019 63.8881 -0.3220
USD ММВБ 23:21 63.7568  
EUR 16.11.2019 70.4111 -0.2650
EUR ММВБ 23:21 70.4665  
Нефть($) 15.11.2019 63.32 +1.51
Нефть(p) 15.11.2019 4045.39 +76.56

Картина дня: стрельба в колледже в Благовещенске и памятник Гранину

Автор:


© Фото: Следственный комитет России

Темы дня

Что случилось в Амурской области и кто хочет торжественно открыть монумент.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало стрельба в колледже в Благовещенске. СМИ писали об этом на протяжении всего дня.

Нападение в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства случилось утром 14 ноября. Один из студентов смог пройти через пункт охраны с оружием.

Молодому человеку удалось убить другого студента, еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой.

Были возбуждены уголовные дела об убийстве, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

В настоящее время следователи допрашивают сотрудников колледжа и проверяют действия охранников.

Второй темой, по версии «Монитора», стало полное завершение строительства трассы М-11 Москва – Петербург. Первыми об этом написали «Росбалт» (02:05), «Невские новости» (02:40) и «Бумага» (08:25).

Строительные работы завершились к 14 ноября. Ростехнадзор выдал соответствующее заключение.

Открытие платной трассы намечено на конец ноября. Точная дата будет названа в ближайшее время.

Проезд по трассе М-11 будет занимать около шести часов. Стоить поезда будет от 1300 до 2000 рублей.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало намерение президента РФ Владимира Путина лично открыть памятник Даниилу Гранину в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали 78.ru (12:05), Piter.TV (13:15) и Gazeta.Spb (13:20).

Во время Международного культурного форума в Петербурге глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что памятник планировали открыть 15 ноября. Церемонию пришлось перенести из-за пожеланий президента России.

Владимир Путин попросил изменить дату, потому что он желает лично открыть памятник. В настоящее время глава РФ находится на саммите БРИКС в Бразилии, поэтому не смог прибыть в Петербурге к 15 ноября.

Статую установили в начале ноября у дома №6 по Дальневосточному проспекту. Ее поставили в рамках Года Даниила Гранина, который отмечается в России.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.Spb и канал «Санкт-Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации
    16.10.19
    Как выбрать паркетную доску для пола в квартире
    15.10.19
    Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры
    14.10.19
    Как сэкономить на покупке пластиковых окон в Мытищах?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram