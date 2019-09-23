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Картина дня: пожар на нефтеперерабатывающем заводе и прощание с Ириной Богачёвой

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© Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области

Темы дня

Где случился пожар и как петербуржцы простились с оперной певицей.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти. Первыми об этом написали «78» (07:45) и «Невские новости» (08:40). 

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в городе Кириши произошло утром в понедельник, 23 сентября. Факельное горение из печи на площади 90 кв. м происходило на технической установке завода.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7:15. На место оперативно выехали спасатели. Пожару присвоили второй ранг сложности. Для борьбы с огнём были привлечены 20 единиц техники и 70 спасателей.

«Пожар был ликвидирован в 08:44. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал примерный срок установки памятника писателю Даниилу Гранину в Петербурге – до 30 октября. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на автора проекта Евгения Буркова.

Памятник оформят в виде бронзовой скульптуры и гранитного фона, на котором выведут имя писателя. В проект добавили пешеходные дорожки, которых изначально не было.

Монумент появится на Дальневосточном проспекте у дома №6. Рядом расположена библиотека имени Гранина. На открытие памятника должен прибыть президент РФ Владимир Путин.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало прощание с солисткой Мариинского театра, певицей Ириной Богачёвой в Петербурге. Гражданская панихида по оперной диве состоялась в Белом фойе Мариинского театра утром в понедельник, 23 сентября.

На траурной церемонии появились члены правительства, депутаты, почётные граждане Северной столицы, деятели культуры и искусства, родные певицы, её ученики и поклонники. Похоронят солистку Мариинского театра на Новодевичьем кладбище.

Богачёва скончалась утром 20 сентября на 81-м году жизни в одной из петербургских больниц.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

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