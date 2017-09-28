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Экс-продюсер Воронова заочно арестована по делу режиссера Серебренникова

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© Фото: ТАСС

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Она объявлена в международный розыск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову по делу о хищении 68 млн рублей, которые были выделены на реализацию проекта "Платформа". В рамках него ранее были предъявлены обвинения руководителю театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову.

Воронова — бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который должен был быть запущен в рамках реализации программы "Платформа", однако постановка, по мнению следствия, так и не была показана. Сейчас Воронова объявлена в международный розыск.

По информации СК, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сообщается, что для реализации проекта режиссером была создана АНО "Седьмая студия". К работе в организации он привлек ранее знакомых ему Юрия Итина, Алексея Малобродского, Нину Масляеву и Воронову.

Режиссер Серебренников свою вину отрицает. Его задержали в Петербурге 21 августа. Режиссер рассказал, что его "забрали практически со съемочной площадки" фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

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