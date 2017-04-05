Заседание петербургского ЗакСа началось с минуты молчания

Заседание петербургского Законодательного собрания в среду, 5 апреля, началось с минуты молчания, передает АБН.

Народные избранники почтили погибших на этой неделе в теракте в метро и покойного сенатора Вадима Тюльпанова.

Накануне, 4 апреля, в результате несчастного случая умер сенатор и бывший председатель петербургского Заксобрания Вадим Тюльпанов - он поскользнулся в сауне, ударился головой и на месте скончался от травмы.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. На данный момент опознаны тела 13 из них.

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Ранее гбернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в Петербурге должен появиться единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.

«Не надо ставить памятные знаки везде, где произошли какие-то события. Необходимо иметь место, где будет установлен памятный знак всем жертвам терактов, аварий, катастроф, куда люди могут прийти и почтить память родных и близких», - заявил Полтавченко.