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Число жертв нападения на керченский колледж возросло до 20, их тела опознаны

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© Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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В настоящее время в реанимации находятся 12 человек, некоторых из них в крайне тяжелом состоянии. В стационарах остаются еще 44 человека.

В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 15 учеников (из которых шесть несовершеннолетних) и пять взрослых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы администрации города Дилявера Мельгазиева.

«Официально опознаны все двадцать погибших», – сказал Мельгазиев.

Погибшие, по предварительным данным, скончались от огнестрельных ранений.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что в настоящее время в реанимации находятся 12 человек: семь из них в крайне тяжелом состоянии, трое в тяжелом и у двоих средняя тяжесть состояния.

Отмечается, что в стационарах остаются 44 человека. Некоторых раненых перевезли в другие города: Симферополь, Краснодар, Москву. Большинство получили ранения от разорвавшейся бомбы.

Вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко ранее заявил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавших – по 500 тысяч рублей.

В среду днем, 17 октября, в колледж с ружьем и самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами, пришел 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. При нем было обнаружено 150 патронов.

Интерфакс со ссылкой на источник также назвал предварительную версию мотива нападения на учебное заведение. Предполагается, что у стрелявшего был конфликт с преподавателями. Его также проверяют на участие в молодежных экстремистских группировках, однако пока этому не находят подтверждений.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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