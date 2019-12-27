Картина дня: крушение самолёта в Казахстане и смерть Галины Волчек

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало крушение самолёта в Казахстане. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (05:55), Пятый канал (06:00) и Gazeta.Spb (06:45).

Авария с лайнером авиакомпании Bek Air случилась утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты. После взлёта самолёт потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Лайнер сильно пострадал. На борту находились 83 пассажира и пять членов экипажа, погибли 12 человек. Среди погибших – председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров и капитан самолёта Марат Маратабаев.

В Казахстане 28 декабря объявили днём общенационального траура.

Второй темой, по версии «Монитора», стала смерть народной артистки СССР Галины Волчек.

Актрисе и художественному руководителю театра «Современник» было 86 лет. За пару дней до смерти её госпитализировали с лёгочным заболеванием.

Похороны Волчек состоятся 29 декабря на Новодевичьем кладбище. В этот же день состоится прощание с актрисой в «Современнике».

Волчек возглавляла театр на протяжении 30 лет. Она поставила свыше 30 спектаклей, а также была первым советским режиссёром, которая сделала постановку в США.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала эвакуация десятков школ в Петербурге. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (10:00), Gazeta.Spb (10:05) и «Невские новости» (10:05).

Утром 27 декабря поступили сообщения о заминировании 80 учебных заведений города. Это случилось в последний учебный день 2019 года.

Помимо этого, аналогичные сообщения были направлены и в районные суды. В результате проверок никакие опасные предметы найдены не были.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Фонтанка» и канал «Санкт-Петербург».