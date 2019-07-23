  • 24 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 62.9843  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 70.6359  
Нефть($) 23.07.2019 64.12 +1.18
Нефть(p) 23.07.2019 4144.17 +83.55

Картина дня: пожар в детском палаточном лагере под Хабаровском и крупная авария с такси на Обводном канале

Автор:


© Фото: ТАСС

Темы дня

Что стало причиной пожара и как произошло ДТП.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, в котором погибли четыре ребенка. Пожар произошел в ночь на вторник, 23 июля.

В лагере отдыхали 189 детей. К моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за включенного в палатке обогревателя.

Как заявила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, в среду, 24 июля, в Хабаровском крае объявят трехдневный траур.

Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Директор лагеря Максим Кузнецов задержан в качестве подозреваемого.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стали грязевые фонтаны, появлявшиеся на Васильевском острове, из-за испытаний теплосети. Первыми об этом написали «78» (11:15), «Невские новости» (12:15) и ДП (12:35).

Днем во вторник, 23 июля, на 6-й линии Васильевского острова из-под асфальта начал пробиваться фонтан грязи. На место выехала аварийная бригада АО «Теплосеть Петербурга», проблему устранили. Температура разлившейся воды составляла около +35 градусов.

Затем в течение дня на Васильевском острове из-за под земли пробилось еще четыре фонтана с грязью.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала гибель двух пассажиров такси, которых вез водитель без прав.

Во вторник, 23 июля, около 04:00 на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта 23-летний гражданин Узбекистана, выполняя заказ в сервисе «Яндекс.Такси», влетел на автомобиле в контейнеровоз.

В такси ехали трое пассажиров, один из них погиб на месте, второй умер, несмотря на усилия врачей, девушку 19 лет в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе сервиса, мужчина находился за рулем незаконно. По предварительным данным,  водитель передал управление машиной другому человеку.

В «Яндекс.Такси» добавили, что пострадавшие пассажиры и их родственники получат выплаты, положенные страховой программой компании. 

Водитель такси скрылся с места ДТП, но позднее был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как сообщает «Фонтанка», мужчина, который был за рулём тягача, также скрылся с места аварии.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

    читать далее →

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    «Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие заведения Северной столицы, где можно поесть индийской еды, послушать красивую музыку и отдохнуть в окружении красок и контрастов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы
    17.07.19
    Ландшафтный дизайн с помощью керамогранита
    12.07.19
    Термодревесина от компании LunaWood
    11.07.19
    Виды матрасов
    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram