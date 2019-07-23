Картина дня: пожар в детском палаточном лагере под Хабаровском и крупная авария с такси на Обводном канале

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, в котором погибли четыре ребенка. Пожар произошел в ночь на вторник, 23 июля.

В лагере отдыхали 189 детей. К моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за включенного в палатке обогревателя.

Как заявила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, в среду, 24 июля, в Хабаровском крае объявят трехдневный траур.

Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Директор лагеря Максим Кузнецов задержан в качестве подозреваемого.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стали грязевые фонтаны, появлявшиеся на Васильевском острове, из-за испытаний теплосети. Первыми об этом написали «78» (11:15), «Невские новости» (12:15) и ДП (12:35).

Днем во вторник, 23 июля, на 6-й линии Васильевского острова из-под асфальта начал пробиваться фонтан грязи. На место выехала аварийная бригада АО «Теплосеть Петербурга», проблему устранили. Температура разлившейся воды составляла около +35 градусов.

Затем в течение дня на Васильевском острове из-за под земли пробилось еще четыре фонтана с грязью.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала гибель двух пассажиров такси, которых вез водитель без прав.

Во вторник, 23 июля, около 04:00 на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта 23-летний гражданин Узбекистана, выполняя заказ в сервисе «Яндекс.Такси», влетел на автомобиле в контейнеровоз.

В такси ехали трое пассажиров, один из них погиб на месте, второй умер, несмотря на усилия врачей, девушку 19 лет в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе сервиса, мужчина находился за рулем незаконно. По предварительным данным, водитель передал управление машиной другому человеку.

В «Яндекс.Такси» добавили, что пострадавшие пассажиры и их родственники получат выплаты, положенные страховой программой компании.

Водитель такси скрылся с места ДТП, но позднее был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как сообщает «Фонтанка», мужчина, который был за рулём тягача, также скрылся с места аварии.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.