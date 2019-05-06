«Смотрели новости и молились»: главное о крушении самолета «Аэрофлота» в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая случилась крупная катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот». Аварийная посадка привела к пожару, в результате чего погибли десятки пассажиров. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает главное о трагедии.

Больше 40 жертв

Самолет «Аэрофлота» из Москвы направлялся в Мурманск. Лайнер Superjet 100 взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты сообщили об аварийной ситуации. Самолет попытался приземлиться с первой попытки, которая оказалась неудачной. Во второй раз лайнер ударился при посадке, после чего подломились стойки шасси самолета, загорелись двигатели, и начался пожар.

На борту Superjet находились 78 пассажиров, в том числе дети, и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Следственный комитет извлек тела всех жертв. По данным на утро 6 мая, госпитализированы девять человек, двое – в тяжелом состоянии.

Среди погибших в катастрофе – бортпроводник Максим Моисеев. Сотрудник «Аэрофлота» пытался открыть заднюю дверь, чтобы эвакуировать пассажиров. По данным ТАСС, у него не получилось, после чего он помогал людям выйти из самолета.

Также погиб Евгений Новиков, глава мурманской Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства, а также его заместитель по экспертизе временной нетрудоспособности Лариса Сивоконь.

Пожар охватил хвост самолета, поэтому большинство пассажиров, погибших в результате происшествия, сидели в задней части лайнера, отмечает «Комсомольская правда». Скончались почти все люди, которые распологались дальше десятого ряда. Лишь четверо получили травмы, а один человек не пострадал.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

55 секунд

Следственный комитет России назвал несколько версий катастрофы. Основная – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера. Помимо этого, следователи рассматривают вероятность неисправности Superjet 100 и влияния плохой погоды.

Несколько СМИ, в том числе «Интерфакс» и «Коммерсант FM», сообщали со ссылкой на источники, что эвакуацию тормозили пассажиры, которые доставали ручную кладь. Однако официальный представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов заявил, что пассажиров вывели из лайнера за 55 секунд при нормативе в 90 секунд. РИА «Новости» называли возможной причиной пожара неисправность электропроводки на борту самолета.

Почти через час после катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

По поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева была создана специальная комиссия для расследования обстоятельств крушения самолета. Ситуацию изучают криминалисты Следственного комитета РФ, а также представители Международной авиационной комиссии.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур по погибшим в катастрофе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном введении траура во всей России. Глава РФ Владимир Путин принес соболезнования родственникам жертв крушения и пострадавшим. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев не выступал с обращением по ЧП.

Глава Минтранса Дитрих заявил, что родственники погибших и пострадавшие получат выплаты от властей регионов, страховых компаний и «Аэрофлота». Авиакомпания планирует перечислить каждой семье до 5 млн рублей, руководство Подмосковья – по 2 млн рублей семьям погибших пассажиров из региона, а остальным – по 1 млн. Пострадавшие смогут рассчитывать на 500 тыс. рублей.

Власти Москвы и Мурманской области выплатят родственникам жертв своих регионов по 1 млн рублей, пострадавшим – по 500 тыс. рублей.

Фото: Instagram / @mikkentosh

Ошибки пилотов

В самолет в небе ударила молния, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова. Он рассказал, что после этого была утеряна радиосвязь, поэтому самолет перешел в режим прямого управления.

По словам Евдокимова, лайнер во время приземления двигался с небольшой скоростью, а пожар начался после удара о землю при приземлении. Однако, по данным Baza, Superjet приземлялся на скорости 155 узлов (287 км/ч), что немного выше обычного, а также с превышением посадочной массы, то есть с полными баками топлива.

«После "козления" (повторное отделение самолета от взлетно-посадочной полосы после касания, – прим. ред.) самолет просто упал на ВПП. Ни гражданские, ни военные воздушные суда на такие перегрузки не рассчитаны. Вина производителя здесь маловероятна. После первого касания и "козления" посадку выполнить безопасно было невозможно, на мой взгляд», – цитирует Baza опытного пилота, который прокомментировал ситуацию на условиях анонимности.

Специалист добавил, что не понимает решения командира Superjet провести посадку с полными баками. «Возможно, на него повлияла совокупность факторов: попадание в грозу, потеря связи, стресс», – сказал он.

Стоит учитывать, что удар молнии в самолет – не редкость. Это практически не представляет опасности как для лайнера, так и для пассажиров. Современные летательные аппараты изготавливаются из материалов, благодаря которым молния лишь проходит по поверхности и не может попасть в топливные баки.

«Я прилетела в Шереметьево в 19:00. Все рейсы, которые не были отменены, выстроились на летном поле. Мы четыре часа просидели в самолете со включенными двигателями, пристегнутые и готовые к взлету. Люди были в панике, смотрели новости с телефонов, причитали и молились», – приводит слова очевидца «Комсомольская правда».

Фото: Getty Images

«Не хочется быть мясом, хочется спокойствия»

Sukhoi Superjet 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России. Его начали эксплуатировать в 2011 году. За восемь лет происходило несколько катастроф с участием Superjet. До инцидента в Шереметьево единственным случаем с жертвами был демонстрационный полет в Индонезии в 2012 году. После столкновения со склоном горы погибли все 45 человек, находившихся на борту. Крушение случилось из-за ошибок пилотов и диспетчеров.

У самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, был зафиксирован один серьезный технический сбой. В январе 2018 года при снижении у него не выпустились закрылки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в авиационной промышленности. Несмотря на сбой, полет завершился благополучно.

По данным «Аэрофлота», Superjet до вылета в Мурманск успел 5 мая выполнить три рейса: из Саранска в Шереметьево, из Шереметьево в Саратов и обратно. О каких-либо нарушениях в работе лайнера не сообщается.

Специалисты критикуют самолеты Superjet за проблемы с запчастями. «Если сломается дворник на Airbus, на следующий день он прилетит с завода, и Airbus простоит максимум сутки, а скорее всего, вообще не простоит, потому что дворник будет просто лежать на складе в Шереметьево. А если на Superjet дворник сломался, значит, сейчас мы его начнем производить. Месяца через три мы его сделаем, и еще месяц будем вам его доставлять», – приводит сайт The Insider анонимый рассказ пилота «Аэрофлота» в 2018 году.

Несмотря на трагедию 5 мая, Министерство транспорта не видит оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по эксплуатации должно приниматься после официального расследования трагедии.

На портале Change.org появилась петиция с требованием прекратить использование Superjet. За 15 часов ее подписали больше 4 тыс. человек. «Не хочется быть мясом, хочется спокойствия», – отметила автор петиции Елена Кузнецова.

Фото: Moscow News Agency photo via AP