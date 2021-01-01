Новогодние украшения едва не привели к крушению самолета

Самолет колумбийской авиакомпании Avianca совершил экстренную посадку в ночь с 31 декабря на 1 января. Как пишут "Известия", причиной экстренной посадки стали новогодние украшения.

Воздушное судно столкнулось новогодними гирляндами, парящими в воздухе. Очевидцы инцидента опубликовали видеозапись.

В комментариях под видео пользователи высказали осуждение в адрес людей, которые едва не устроили крушение самолета.

Пластиковые нити с украшениями зацепились за оба двигателя, оба крыла и оба горизонтальных стабилизатора.

Несмотря на опасность, экипаж смог успешно посадить самолет.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в последний день 2020 года в Пулково произошли задержки рейсов, несколько из которых в Москву, где из-за ледяного дождя отменили около ста рейсов.