В Москве пройдет митинг оппозиции за отставку правительства

Московские власти согласовали проведение 8 апреля митинга оппозиции за отставку правительства и освобождение задержанных на антикоррупционной акции 26 марта.

Митинг движения «Новая оппозиция» пройдет у станции метро «Улица 1905 года». Как рассказал телеканалу «Дождь» его организатор Юрий Горский, власти утвердили акцию до 500 человек вместо заявленной одной тысячи. Он также добавил, что движение подавало заявки на согласование с декабря 2016 года, но получило одобрение лишь сейчас.

Ранее в пятницу, 31 марта, стало известно, что Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке страниц, в которых призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля. Речь идет о страницах «ВКонтакте», блогов «Живого журнала» и YouTube, которые посвящены акциям за отставку премьер-министра Дмитрия Медведев

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Согласно закону «Об информации», в этом случае можно заблокировать сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения такого несогласованного мероприятия.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

Как стало известно в пятницу, 30 марта, петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста. Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав суда. Заместителю председателя суда Наталье Баевой, к примеру, досталось тринадцать дел.

Лауреаты премии «Ника» призвали Кремль прислушаться к митингующим. При этом спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться Майданом и кровопролитием.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимиро Путин высказался о прошедшей акции, проведя параллели с арабской весной и Майданом.