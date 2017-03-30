  • 30 Март 2017
USD 31.03.2017 56.3779 -0.6462
USD ММВБ 16:17 56.32490  
EUR 31.03.2017 60.5950 -0.9397
EUR ММВБ 16:17 60.4850  
Нефть($) 30.03.2017 52.30 +1.65
Нефть(p) 30.03.2017 2948.56 +60.29

Путин прокомментировал антикоррупционные митинги в России

Автор:


© Фото: cont.ws

Темы дня

Вспомнил арабскую весну и Майдан.

Президент Владимир Путин в четверг, 30 марта, впервые прокомментировал массовые антикоррупционные протесты в России, которые состоялись в 88 городах РФ в воскресенье, 26 марта.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические цели используют это для раскрутки на политической арене, в преддверие выборов. Этот инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине", – цитирует Путина ТАСС.

Читайте также:

«Димон, выйди вон»: подростковая война и рекордные задержания

 

Массовые антикоррупционные акции протеста были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после публикации их документального фильма о возможных богатствах перемер-минситра РФ Дмитрия Медведева.

В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

Как стало известно в пятницу, 30 марта, петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста. Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав суда. Заместителю председателя суда Наталье Баевой, к примеру, досталось тринадцать дел.

Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим. При этом спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться Майданом и кровопролитием.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm