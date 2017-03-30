Путин прокомментировал антикоррупционные митинги в России

Президент Владимир Путин в четверг, 30 марта, впервые прокомментировал массовые антикоррупционные протесты в России, которые состоялись в 88 городах РФ в воскресенье, 26 марта.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические цели используют это для раскрутки на политической арене, в преддверие выборов. Этот инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине", – цитирует Путина ТАСС.

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Массовые антикоррупционные акции протеста были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после публикации их документального фильма о возможных богатствах перемер-минситра РФ Дмитрия Медведева.

В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

Как стало известно в пятницу, 30 марта, петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста. Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав суда. Заместителю председателя суда Наталье Баевой, к примеру, досталось тринадцать дел.

Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим. При этом спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться Майданом и кровопролитием.





