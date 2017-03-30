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В Петербурге будут судить 89 участников антикоррупционного митинга

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© Фото: dp.ru

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Первые дела начнут слушать на следующей недели.

Петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста, которая состоялась в минувшее воскресенье, 26 марта.

Материалы поступили на 89 молодых людей и девушек, которые были привлечены по статье 20.2, часть 5, КоАП «Нарушение установленного порядка проведения митинга». Все они были задержаны в воскресенье, 26 числа, на площади Восстания и доставлены в отделы полиции, следует из картотеки автоматизированной системы «Правосудие».

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Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав суда. Заместителю председателя суда Наталье Баевой, к примеру, досталось тринадцать дел. В связи с большим объемом полицейских протоколов не все судьи определились с датами рассмотрения. Первые дела, судя по картотеке Смольнинского суда, начнут слушать на следующей неделе.

Массовые антикоррупционные акции протеста прошли в 88 городах России в минувшее воскресенье. Они были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после публикации их документального фильма о возможных богатствах перемер-минситра РФ Дмитрия Медведева.

В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Позже более 130 из них были задержаны.

Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим. При этом спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться Майданом и кровопролитием.



 

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