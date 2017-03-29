Лауреаты премии «Ника» призвали Кремль прислушаться к митингующим

Вечером 28 марта прошла 30-я церемония вручения российской национальной кинематографической премии «Ника». Ее лауреаты выступили в поддержку политзаключенных.

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Режиссер Алексей Красовский, получивший премию «Открытие года» за фильм «Коллектор», призвал кинематографистов выступить в защиту тех, кто был задержан 26 марта, отметив, что их «было больше в два раза, чем собравшихся в зале».

Выступление Красовского поддержал художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. «Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни», - цитирует ТАСС Захарова.

О политзаключенных и задержанных во время антикоррупционных митингов по всей России со сцены говорила актриса Елена Коренева, победившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Ее звали Муму». Коренева, в частности, упомянула Олега Сенцова, а также Сергея Мохнаткина и Олега Навального.

Большую речь о проблемах российского гражданского общества со сцены произнес режиссер Александр Сокуров, получивший премию имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их», - заявил Сокуров.

Режиссер сказал, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов», он также призвал «принять закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, которые участвуют в общественных акциях».

Сокурова поддержал режиссер Александр Митта, обладатель спецприза премии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф». «Я разделяю тревоги и отчаянье, мы все озабочены тем, как растет наше поколение, чтобы оно выросло под нашими заботами, а не пугалками», - цитирует Митта ТАСС.

Сегодня днем, 29 марта, в Госдуме ответили режиссерам, вступившимся на церемонии вручения премии «Ника», сообщает радиостанция «Говорит Москва». Депутат от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что постановщики сбегут из страны, как только начнутся настоящие волнения.

«Когда здесь начнется кровавая каша, их просто не будет», – сказал парламентарий. По его словам, у этих режиссеров «просто отсутствуют» понятия патриотизма и любви к Родине. Федоров также отметил, что постановщики получают государственную поддержку вопреки политике.

Издание «Медуза» опубликовала полную версию речи Александра Сокурова.

Выступление Сокурова на вручении премии «Ника»:

Когда я звонил маме накануне отъезда, ей больше 90 лет, она меня просила: «Не выступай, ничего не говори». «Почему?» — я спросил. На что мама мне сказала: «Они тебя убьют».

— Почему, мама?

— Потому что ты все время споришь с правительством, ты все время недоволен чем-то.

Я говорю, что я не спорю, я излагаю свою точку зрения. И сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента России Владимира Путина, ответа, на вопрос, который мы обсуждали — судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой. Но я это говорю, потому что я, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране.

И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками и со студентами. Я говорю это, потому что я университетский человек. Я закончил курс в Кабардино-Балкарском университете, режиссерская мастерская у нас. Юрий Камбулатович Альтудов, ректор находится здесь, в этом зале. И я несколько лет был с нашими студентами. И я очень хорошо знаю настроения молодых людей. Не только там, но и настроения молодых людей в центральной части страны.

Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к бывшему губернатору Петербурга Валентине Матвиенко, обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительного ответа. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже больше терпеть. И я хочу обратиться к нашим депутатам. К мужчинам-депутатам, потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что происходило…

Аплодисменты.

Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было вот этих жертв, когда за руки, за ноги хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Этих людей надо понимать. Они сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит. Мы много раз, много лет говорили: «А где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что в этой стране происходит?» Было молчание, их не было. Вот они появились.

Но конечно, наша главная с вами задача все же - не обсуждение политических контекстов, а мы с вами должны делать все, чтобы гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило. Потому что все, что связано с подменой просвещения, образования какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением в гражданское и политическое пространство религиозных институций страны, ведет к развалу страны. Я хочу обратить внимание на это. Я православным могу быть хоть на Северном полюсе, но Россия у меня здесь. И только здесь. Если здесь начнут люди выяснять какие-то такие отношения, то все остальное перестанет вообще иметь какой-либо смысл.

И последнее: я отношусь к числу тех режиссеров, фильмы которых многие не любят. Ну, в общем, не очень показывают. Или совсем не показывают. Это тяжело. Это обидно сознавать, и некоторые, последние все фильмы я вынужден делать за пределами Отечества своего. Месяц назад я получил из Министерства культуры бумагу, которая гласит, что Министерство культуры солидаризируется с решением не показывать, например, «Русский ковчег» в Российской Федерации. Меня уже зазвонили какие-то люди…

Голос из зала: Кто?

Я не буду называть фамилий. Вы все прекрасно все понимаете. Мне уже звонили, что, может быть, какие-то другие мои фильмы попадут под это клеймо. Ну я знаю, что в Чечне они не разрешены к показу. Но Чечня - особый сектор, не очень имеющий отношение к нашей стране. Все, кто сегодня занимается молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, все, кто связан с образованием - мы все с вами должны стоять прочно и в одном ряду. Мы должны бороться за силу просвещения. Только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф. Спасибо большое.