Акция «Он нам не Димон» в Петербурге закончилась задержаниями

Несанкционированной митинг на Марсовом поле перерос в шествие до Дворцовой площади и задержания на площади Восстания.

Петербургская акция «Он вам не Димон» была организована Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального после его расследования о предполагаемых богатствах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как утверждают в ФБК, глава правительства распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

Изначально акция проходила на Марсовом поле одновременно с митингом «Национально-освободительного движения» (НОД) «В защиту традиционных ценностей», которое было согласовано со Смольным.

Если акция «нодовцев» не привлекала внимание полицейских, то еще за полчаса до начала митинга против премьер-министра РФ два ее активиста были задержаны. Возможной причиной стали их плакаты, на которых они призывали Медведева объяснить россиянам, откуда у него деньги на покупку недвижимости.

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В итоге сторонники отставки Медведева разместились в нескольких десятках метров от «нодовцев» - возле Вечного огня. К 14:00 количество участников было уже более 1,5 тыс. человек.

Пришедшие на Марсовое поле скандировали «Медведева в отставку!», «Сами вы держитесь!», и другие лозунги. Большинство митингующих - молодые парни и девушки.

В первые минуты митинга «нодовцы» пытались вступать в дискуссии со сторонниками Навального. После того, как последних собрались уже более трех-четырех тысяч, активисты «НОД» растворились в толпе.

С помощью громковорителя к собравшимся обратилась глава предвыборного штаба Алексея Навального Полина Костылева. «Кто этот человек? Почему он позволяет себе такое! В отставку! Это наша страна, мы здесь власть!», - кричала Костылева, но услышать это смогла лишь малая часть собравшихся.

«Антимедведевские» лозунги постепенно сменялись на «антипутинские». Можно было также услышать скандирование «Немцов – герой России!», «Исаакий наш!», «Нет мосту Кадыров!» и другие лозунги

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

В 15:00 все чаще можно было услышать призывы идти на Дворцовую. Уже в 15:15 эта идея воплотилась в жизнь, и все собравшиеся на антикоррупционную акцию на Марсовом двинулись к Невскому проспекту.

Петербуржцы шли по тротуарам, порой дожидаясь зеленого сигнал светофора. Тем не менее, канал Грибоедова оказался заблокирован – автомобили вытянулись в длинную очередь. Некоторые автомобилисты, проезжающие по Невскому, «присоединялись» к протесту – сигналили, приветствуя шествие.

На Дворцовой участников акции ждали несколько десятков сотрудников полиции. Произошли задержания.

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Один из митингующих запустил в представителей правоохранительных органов дымовую шашку, но обошлось без пострадавших.

Сотрудники полиции по громкоговорителям призывали участников акции покинуть площадь.

Спустя 20 минут митингующие вновь вышли на Невский проспект и двинулись в обратную сторону.

Изначально некоторые участники акции намеревались двинуться к Исаакиевскому собору, но в итоге протяженная колонна проследовала к площади Восстания

Там их поджидали сотрудники ОМОН, которые перекрыли Гончарную улицу и Невский проспект. Приложились задержания.

Всего в Петербурге было задержано четыре десятка митингующих. По данным Смольного, всего в акции приняло участие 3 тыс. человек, тогда как организатора сообщают о 10 тыс. протестующих.

Аналогичная ситуация произошла в Москве. По словам пресс-секретаря Фонд борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, были задержаны не менее 17 их сотрудников, в том числе и глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

Сам Алексей Навальный также был задержан.

Около 40 участников акции были задержаны во Владивостоке где всего на митинг вышло около тысячи жителей города.