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Акция «Он нам не Димон» в Петербурге закончилась задержаниями

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

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    Всего в несанкционированном митинге и шествии, по подсчетам организаторов, приняло участие 10 тыс человек.

    Несанкционированной митинг на Марсовом поле перерос в шествие до Дворцовой площади и задержания на площади Восстания.

    Петербургская акция «Он вам не Димон» была организована Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального  после его расследования о предполагаемых богатствах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.  Как утверждают в ФБК, глава правительства распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

    Изначально акция проходила на Марсовом поле одновременно с митингом «Национально-освободительного движения» (НОД) «В защиту традиционных ценностей», которое было согласовано со Смольным.

    Если акция «нодовцев» не привлекала внимание полицейских, то еще за полчаса до начала митинга против премьер-министра РФ два ее активиста были задержаны. Возможной причиной стали их плакаты, на которых они призывали Медведева объяснить россиянам, откуда у него деньги на покупку недвижимости.

    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    В итоге сторонники отставки Медведева разместились в нескольких десятках метров от «нодовцев» -  возле Вечного огня.  К 14:00 количество участников было уже более 1,5 тыс. человек.

    Пришедшие на Марсовое поле скандировали  «Медведева в отставку!», «Сами вы держитесь!», и другие лозунги. Большинство митингующих - молодые парни и девушки.

    В первые минуты митинга «нодовцы» пытались вступать в дискуссии со сторонниками Навального. После того, как последних собрались уже более трех-четырех тысяч, активисты «НОД» растворились в толпе.

    С помощью громковорителя к собравшимся обратилась  глава предвыборного штаба Алексея Навального Полина Костылева. «Кто этот человек? Почему он позволяет себе такое! В отставку! Это наша страна, мы здесь власть!», - кричала Костылева, но услышать это смогла лишь малая часть собравшихся.

    «Антимедведевские» лозунги постепенно сменялись на «антипутинские». Можно было также услышать скандирование «Немцов – герой России!», «Исаакий наш!», «Нет мосту Кадыров!» и другие лозунги

     

    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    В 15:00 все чаще можно было услышать призывы идти на Дворцовую. Уже в 15:15 эта идея воплотилась в жизнь, и все собравшиеся на антикоррупционную акцию на Марсовом двинулись к Невскому проспекту.

    Петербуржцы шли по тротуарам,  порой дожидаясь зеленого сигнал светофора. Тем не менее, канал Грибоедова оказался заблокирован – автомобили вытянулись в  длинную очередь. Некоторые автомобилисты, проезжающие по Невскому, «присоединялись» к протесту – сигналили, приветствуя шествие.

    На Дворцовой участников акции ждали несколько десятков сотрудников полиции. Произошли задержания.

    Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Один из митингующих запустил в представителей правоохранительных органов дымовую шашку, но обошлось без пострадавших.

    Сотрудники полиции по громкоговорителям призывали участников акции покинуть площадь.

    Спустя 20 минут митингующие вновь вышли на Невский проспект и двинулись в обратную сторону.

    Изначально некоторые участники акции намеревались двинуться к Исаакиевскому собору, но в итоге протяженная колонна проследовала к площади Восстания

    Там их поджидали сотрудники ОМОН, которые перекрыли Гончарную улицу и Невский проспект. Приложились задержания.

    Всего в Петербурге было задержано четыре десятка митингующих. По данным Смольного, всего в акции  приняло участие 3 тыс. человек, тогда как организатора сообщают о 10 тыс. протестующих.

    Аналогичная ситуация произошла в Москве. По словам пресс-секретаря Фонд борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, были задержаны не менее 17 их сотрудников, в том числе и глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

    Сам Алексей Навальный также был задержан.

    Около 40 участников акции были задержаны во Владивостоке где всего на митинг вышло около тысячи жителей города.

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