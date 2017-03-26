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В Смольном назвали число участников антикоррупнционной акции

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
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    Митинг на Марсовом поле перерос в марш по Невскому.

    В несанкционированной акции "Он нам не Димон" , по данным Смольного, приняло участие 3 тыс. человек.

    Дальнейшее перемещение ее участников на Дворцовой и Невском проспекте в правительстве города назвали  "просто гуляньями", добавив, что граждане имеют право "пройтись по городу", переда "Фонтанка".

    По оценке корреспондента "Санкт-Петербург.ру", в митинге и дальнейшем шествии приняли участие до 10 тыс. человек. Такую же цифру называют организаторы акции.

     .

    Виталий Беспалов/ "Санкт-Петербург.ру"

    Ранее несанкционированная акция на Марсовом поле переросла в спонтанный марш по Невскому проспекту – собравшиеся выдвинулись на Дворцовую площадь. Там их поджидали десятки сотрудников полиции. Произошли задержания.

    Один из митингующих запустил в представителей правоохранительных органов дымовую шашку, но обошлось без пострадавших.

    Спустя 20 минут участники акции вновь вышли на Невский проспект и двинулись в обратную сторону.

    На данный момент митингующие дошли до Площади восстания. Сотрудники ОМОН перекрыли Гончарную улицу и Невский проспект. Также происходят задержания.

    Самого оппозиционера Алексея Навального, который стал инициатором протестных мероприятий по всей стране, задержали на несогласованной акции в центре Москвы, где собрались несколько тысяч сторонников оппозиционера.

     Поводом к протестным акциям послужило опубликованное в начале марта расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального (ФБК) об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как утверждают в ФБК, глава правительства распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.  

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