Макаров: Митинги могут закончиться майданом и кровопролитием

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что митинги могут закончиться майданом и кровопролитием. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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"Надо к этому относиться без эйфории, детально все продумав. Я не случайно подчеркивал всегда: не будет единения в стране, такие митинги закончатся майданом, кровопролитием и страшно разнузданной коррупцией", - отметил он.

По его словам, сейчас необходимо сделать выводы из произошедшего в воскресенье, 26 марта, и выстраивать системную работу с молодежью.

"Я напомню вам, что много лет назад мы аплодировали стихийным митингам. А что получили? Мы развалили великое государство. Хочу сказать, что факты коррупции подтверждает только суд. Митингами вопросы не решается", - резюмировал Макаров.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о тайном состоянии премьер-министра. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

В воскресенье, 26 марта, в 80 российских городах прошли антикоррупционные акции протеста "Он нам не Димон", организованные ФБК. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек. Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим.