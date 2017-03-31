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Генпрокуратура требует блокировки страниц о митингах 2 апреля

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© Фото: Николай Хижняк / Югополис

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Несогласованной акции протеста вновь посвящены отставке Дмитрия Медведева.

Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке страниц о митингах 2 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Twitter сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

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Речь идет о страницах «ВКонтакте», блогов «Живого журнала» и YouTube, которые посвящены акциям за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева.

В документе сказано, что уведомлений о проведении акции не поступало, то есть она не была согласована с местными властями в законном порядке.

Согласно закону «Об информации», в этом случае можно заблокировать сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения такого несогласованного мероприятия.

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130. В отношении большинства из задержанных составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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