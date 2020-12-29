Беглов выразил благодарность священнослужителям за помощь петербуржцам

Александр Беглов, губернатор города Санкт-Петербург, выразил благодарность священнослужителям, которые оказывали моральную поддержку жителям Санкт-Петербурга, когда настал непростой для них период - пандемия.

Губернатор города сказал, что священнослужители уделили особенное внимание категориям людей, которым тяжелее приходилось в пандемию. Инвалиды, бездомные, семьи в трудных ситуациях - всем им была оказана моральная помощь.

Также Александр Беглов подчеркнул, что особая благодарность присуждается за внимание детям, оставшимся без попечения родителей, а также в хосписах и больницах. Более того, губернатор добавил, что "Автобус милосердия" и "Социальный патруль" - это инициативы священнослужителей.