Более 1 тысячи человек подписали письмо Беглову об отмене коронавирусных ограничений в Новогодние дни

Владельцы и управляющие предприятий, гостиниц, ресторанов, кафе, мини-отелей, туристических и транспортных компаний направили письмо губернатору города Александру Беглову с просьбой об отмене коронавирусных ограничений в новогоднее праздничное время.

За два дня свои подписи оставили 1 тысяча 25 представителей и работников Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг. Представители отрасли будут ждать отмены ограничений, введенных в Санкт-Петербурге, до 8 декабря.

Тамара Буйлова, ответственный секретарь совета, проинформировала авторы письма намерены обратиться с этим запросом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в случае, если ответа на письмо не последует от губернатора города.