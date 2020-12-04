Владельцы общепита Петербурга потребовали от Смольного компенсации потерь

Владельцы ресторанов, кафе, баров и сферы услуг Петербурга написали открытое письмо к губернатору Александру Беглову с требованием отменить полный запрет на работу общепита в новогодние праздники. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на письмо.

По мнению предпринимателей, действия властей носят дискриминационный характер по отраслевому принципу, также запреты на работу в новогодние праздники создают нездоровую конкуренцию между регионами. Бизнесмены напомнили, что пока МСП не восстановились после первого локдауна, не смогли открыться около трети предприятий.

Также туристов призвали не приезжать в Петербург, что лишит выручки не только рестораны и бары, но также музеи и театры.

Предприниматели требуют отмены тотального запрета на работу, а также возврата убытков из городского или федерального бюджета при падении оборота в предприятии более чем на 30%.

Кроме того, предприниматели требуют создать рабочую группу с участием представителей бизнеса и предоставить экспертные мнения о распространении коронавируса.

Бизнесмены готовы при отсутствии понимания со стороны администрации Санкт-Петербурга обращаться напрямую к президенту.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Беглов постановил полностью закрыть все предприятий общественного питания на период с 30 декабря по 3 января и ввести ряд других ограничений для бизнеса и жителей города из-за роста заболеваемости.