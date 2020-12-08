Петербургский общепит создал протестную карту против новогодних "коронавирусных" запретов

Более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» против закрытия общепита на новогодние праздники. Они отказываются исполнять требования правительства, угрожающее их бизнесу, передает РБК.

Организатор движения утверждает, что вскоре к ним присоединятся еще двести заведений.

Ранее общепит обращался к губернатору нашего города, требуя отменить ограничения или возместить убытки, однако ответа от властей владельцы баров и ресторанов, а также занятые в сфере туризма не получили.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Смольный ввел жесткие ограничения для развлекательных заведений, запретив им работать с 30 декабря и по 3 января. На каникулах им можно работать только до 19ч.

7 декабря в эфире "Радио России" губернатор северной столицы Александр Беглов заявил, что наш город находится буквально в шаге от полного локдауна. При текущих показателях заболеваемости, в городе негде будет размещать пациентов с коронавирусом уже после Нового года.