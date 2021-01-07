Дети подарили Беглову ангела на Рождество

Александр Беглов, губернатор города Санкт-Петербург, седьмого января подарил подарки детям, у которых ограниченные возможности. Подарки были вручены ребятам в ходе чаепития с Александром Бегловом. Чаепитие провели перед тем, как посетили постановку "Щелкунчик" в Михайловском театре.

Дети тоже в ответ подарили главе города подарок. Девочка презентовала Александру Беглову рисунок, котором она изобразила ангела.

Также на встрече присутствовали родители детей, которые поделились с губернатором о трудностях, которые возникают во время парковки на территории школ, где проходят своё обучение дети.

Губернатор Александр Беглов заверил родителей, что проблема парковок будет решена.