Петербуржцы вызывают врачей на дом по 4 часа

Депутаты города Санкт-Петербург попросят губернатора города Александра Беглова провести проверку по реализации проекта «Электронное здравоохранение 2018-2020».

На проект было выделено больше 200 миллионов рублей. Данная программа, реализация которой заключалась в том, что пациенты должны были использовать сервис вызова врача на дом, как граждане сообщили парламентарию, не очень хорошо работает. Люди "висят на трубке" по 4 часа, чтобы вызвать участкового врача на дом. Ожидалось, что проект «Электронное здравоохранение 2018-2020» должен был быть реализован ещё в прошлом году, на реализацию которого выделили 276 миллионов рублей.

В следствие чего, Борис Вишневский составил депутатский запрос, который будет в обсуждении 25 ноября, в среду.