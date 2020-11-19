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От депутатов Санкт-Петербурга поступила жалоба на главу Калининского района

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© Фото: pixabay.com

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга отправили Александру Беглову сразу два запроса о работе Василия Пониделко.

В Санкт-Петерубрге депутаты Законодательного собрания отправили два запроса по работе главы в администрации Калининского района Пониделко Василия.
Члены партии "Единая Россия" Галина Назарова и Анатолий Дроздов оформили свои жалобы по поводу работы Василия Пониделко в администрации. События начались 18 ноября, когда депутаты начали рассматривать запросы губернатору Ленинградской области.

 

Претензии коллег содержали следующие содержания: Анатолий Дроздов выказал своё возмущение по поводу, якобы, незаконного установления киоска "Дядя Дёнерю Египетская шаверма" и отметил, что в этом вопросе у администрации Калининского района Санкт-Петербурга исключительно пассивная позиция, что значит они игнорируют вопросы с незаконной торговли, по мнению депутата. Следующая претензия от Галины Назаровой, которая по поводу автостоянки на Тосковской улице. Депутат сказала, что по договору аренды для автостоянки на безвозмездной основе, участок для которой предоставила компания "СКН", там должна быть бесплатная парковка, однако, услуги оказались платными.
Затем к Анатолию Дроздов и Галине Назаровой присоединились коллеги Максим Резник и Борис Вишневский, которые потребовали провести парламентское расследование по работе Василия Пониделко.

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