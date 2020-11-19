В Смольном сделали прогноз по коронавирусу на будущее

В Санкт-Петербурге власти сделали заявление по поводу выхода Петербурга на плато заболеваемости коронавирусной инфекции. В Смольном считают, что Северная столица выйдет на плато в декабре этого года.

Также в администрации города отметили, что при введении новых ограничений по коронавирусу введение локдауна не планируется. Однако, если жители города будут игнорировать все постановления, не будут соблюдать масочный режим, то отношение властей к локдауну может измениться.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил всем петербуржцам про ношение медицинских масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции.