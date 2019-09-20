«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома»: семь мест Балабанова в Петербурге

СПГХПА им. Штиглица

Бывшее «Мухинское училище» (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) – один из наиболее известных художественных вузов России.

Чудесные интерьеры академии можно заметить в фильме «Мне не больно» (2006). Балабанов запечатлел здесь светский ужин, на котором героиня Тата в исполнении Ренаты Литвиновой без стеснения складывала еду в обычный полиэтиленовый пакет.

Где: Соляной пер., 13

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ

Также здание использовалось при съёмках фильма «Про уродов и людей» (1998) в моменте, когда подручный главного антагониста киноистории Иогана Виктор Иванович спускался по лестнице в подвал к кинооператору Путилову, чтобы сделать снимок Коли и Толи.

Попасть сюда можно и сейчас. Для этого, правда, придётся купить билет в музей прикладного искусства при академии.

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ

Смоленское лютеранское кладбище

Кладбище, названное по реке Смоленке, было открыто ещё в 1747 году. Это первое из неправославных кладбищ Петербурга. Здесь захоронено много выдающихся деятелей прошлого.

Место выбрано не просто так: на Васильевском острове в 18 веке селились иностранцы, среди которых было много учёных, военных и ремесленников.

Балабанов не только жил на Васильевском острове, но и любил здесь снимать.

А вот на кладбище, по сюжету «Брата» (1997), живёт бездомный Немец Гофман – типичный городской маргинал. «Родина, здесь предки мои лежат!» – говорил он главному герою фильма Данилу Багрову.

Сюда же Данила приводит режиссёра Стёпу, с которым перед тем закапывает четырёх застреленных злодеев. «Ты их там похорони по-человечески», – просит Немца Данила.

Склеп с мрачной беседкой, в котором Багров, Гофман и другие бездомные жгли костёр, пили водку и ели пирог, сохранился до сих пор. Внутри беседки находится могильная плита генерал-майора Александра Бокмана, жившего в 1807–1883 годах.

Где: наб. реки Смоленки, 27

Беседка на Смоленском лютеранском кладбище, где проводил время Немец. Фото: wikipedia.org

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ

Музыкальный магазин «Рок Остров»

Старейший магазин виниловых пластинок был открыт больше 25 лет назад. «Рок Остров» пережил две волны увлечения коллекционированием и обменом аудионосителей: сначала пластинки меняли на диски, а потом – CD обменивали на винилы.

В «Брате» магазинчик попал в кадр, когда Бодров приходил за альбомами Nautilus Pompilius и «Агаты Кристи». Интерьер, который был в фильме, давно изменился.

Где: Кирочная ул., 8

Фото: fiesta.city

Кстати, недалеко отсюда, возле рок-клуба, Данила познакомился с тусовщицей Кэт, которой в конце первого фильма дал денег и с ухмылкой сказал: «На вот, на Пенкина сходишь». Кэт, вероятно, потратила эти деньги на что-то другое.

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ

Баня «Имбирь»

В фильме «Я тоже хочу» (2012) после посещения церкви Трёх Святителей (по адресу 6-я линия В. О., 11) один из главных героев Музыкант направляется в баню «Имбирь». Там он встречает Бандита, который рассказывает, как ночью «завалил четырёх негодяев», потом в церковь сходил, исповедался, причастился и решил попариться. В бане же он рассказал Музыканту о загадочной Колокольне.

Здесь же, кстати, отдыхали бандиты из фильма «Брат».

Балабанов сам любил «Имбирь», поэтому, видимо, и запечатлел её в двух своих фильмах. «Лёша в своём кино в основном снимал только те места, которые сам посещал и любил», – сказал приятель Балабанова банщик Сергей, заставший в «Имбире» съёмки «Брата» и «Я тоже хочу».

Где: 5-я линия В. О., 42

Фото: kinopoisk.ru

Никольское кладбище Александро-Невской лавры

Кладбище стало одним из основных мест действия фильма «Счастливые дни» (1991). После революции оно сильно пострадало от вандализма, главным образом – гробокопательства. Здесь также обосновались беспризорники и беглые преступники.

В «Счастливых днях» главный герой Он встречает на кладбище Анну. Она подсаживается к нему, напевая песню Гарри Уоррена Too Many Tears.

В ходе фильма герой Виктора Сухорукова ещё не раз возвращается на кладбище.

Где: наб. реки Монастырки, 1

Фото: YouTube / haaron1904

Сенной рынок

В 18 веке на Сенном рынке торговали сеном, соломой и дровами. Сейчас – одеждой, овощами, мясом и всем, чем угодно.

Здесь же в «Брате» Багров под влиянием Виктора «совершает благое дело» и убил Чечена – главаря чеченской мафии, заправляющего рынком. А затем успешно скрылся от погони, переодевшись и запрыгнув в грузовой трамвай.

Где: Московский пр., 4а

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ

Благовещенский мост

В 1850 году Благовещенский мост стал первой постоянной переправой через Неву. Балабанов в одном из интервью говорил, что ему нравится вид с моста на Исаакиевский собор.

Его можно увидеть во многих фильмах режиссёра. Например, по переправе едет грузовой трамвайчик Светы, девушки Данилы Багрова.

Ещё у спуска возле моста снята одна из ключевых сцен фильма «Про уродов и людей».

Фото: kinopoisk.ru