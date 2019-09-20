  • 20 Сентябрь 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 19:21 63.9171  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 19:21 70.3238  
Нефть($) 20.09.2019 64.99 +0.23
Нефть(p) 20.09.2019 4282.24 +59.68

«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома»: семь мест Балабанова в Петербурге

Автор:


© Фото: colta.ru

Темы дня

Вспоминаем любимый мост и баню Балабанова, кладбища, где проходили съёмки его фильмов, а также другие места, которые были важны режиссёру.

СПГХПА им. Штиглица

 

Бывшее «Мухинское училище» (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) – один из наиболее известных художественных вузов России.

Чудесные интерьеры академии можно заметить в фильме «Мне не больно» (2006). Балабанов запечатлел здесь светский ужин, на котором героиня Тата в исполнении Ренаты Литвиновой без стеснения складывала еду в обычный полиэтиленовый пакет.

Где: Соляной пер., 13

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ
 

Также здание использовалось при съёмках фильма «Про уродов и людей» (1998) в моменте, когда подручный главного антагониста киноистории Иогана Виктор Иванович спускался по лестнице в подвал к кинооператору Путилову, чтобы сделать снимок Коли и Толи.

Попасть сюда можно и сейчас. Для этого, правда, придётся купить билет в музей прикладного искусства при академии.

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ
 

Смоленское лютеранское кладбище

 

Кладбище, названное по реке Смоленке, было открыто ещё в 1747 году. Это первое из неправославных кладбищ Петербурга. Здесь захоронено много выдающихся деятелей прошлого.

Место выбрано не просто так: на Васильевском острове в 18 веке селились иностранцы, среди которых было много учёных, военных и ремесленников.

Балабанов не только жил на Васильевском острове, но и любил здесь снимать.

А вот на кладбище, по сюжету «Брата» (1997), живёт бездомный Немец Гофман – типичный городской маргинал. «Родина, здесь предки мои лежат!» – говорил он главному герою фильма Данилу Багрову. 

Сюда же Данила приводит режиссёра Стёпу, с которым перед тем закапывает четырёх застреленных злодеев. «Ты их там похорони по-человечески», – просит Немца Данила.

Склеп с мрачной беседкой, в котором Багров, Гофман и другие бездомные жгли костёр, пили водку и ели пирог, сохранился до сих пор. Внутри беседки находится могильная плита генерал-майора Александра Бокмана, жившего в 1807–1883 годах. 

Где: наб. реки Смоленки, 27

Беседка на Смоленском лютеранском кладбище, где проводил время Немец. Фото: wikipedia.org
 

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ
 

Музыкальный магазин «Рок Остров»

 

Старейший магазин виниловых пластинок был открыт больше 25 лет назад. «Рок Остров» пережил две волны увлечения коллекционированием и обменом аудионосителей: сначала пластинки меняли на диски, а потом – CD обменивали на винилы.

В «Брате» магазинчик попал в кадр, когда Бодров приходил за альбомами Nautilus Pompilius и «Агаты Кристи». Интерьер, который был в фильме, давно изменился.

Где: Кирочная ул., 8

Фото: fiesta.city
 

Кстати, недалеко отсюда, возле рок-клуба, Данила познакомился с тусовщицей Кэт, которой в конце первого фильма дал денег и с ухмылкой сказал: «На вот, на Пенкина сходишь». Кэт, вероятно, потратила эти деньги на что-то другое.

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ
 

Баня «Имбирь»

 

В фильме «Я тоже хочу» (2012) после посещения церкви Трёх Святителей (по адресу 6-я линия В. О., 11) один из главных героев Музыкант направляется в баню «Имбирь». Там он встречает Бандита, который рассказывает, как ночью «завалил четырёх негодяев», потом в церковь сходил, исповедался, причастился и решил попариться. В бане же он рассказал Музыканту о загадочной Колокольне.

Здесь же, кстати, отдыхали бандиты из фильма «Брат».

Балабанов сам любил «Имбирь», поэтому, видимо, и запечатлел её в двух своих фильмах. «Лёша в своём кино в основном снимал только те места, которые сам посещал и любил», – сказал приятель Балабанова банщик Сергей, заставший в «Имбире» съёмки «Брата» и «Я тоже хочу».

Где: 5-я линия В. О., 42

Фото: kinopoisk.ru 
 

Никольское кладбище Александро-Невской лавры

 

Кладбище стало одним из основных мест действия фильма «Счастливые дни» (1991). После революции оно сильно пострадало от вандализма, главным образом – гробокопательства. Здесь также обосновались беспризорники и беглые преступники.

В «Счастливых днях» главный герой Он встречает на кладбище Анну. Она подсаживается к нему, напевая песню Гарри Уоррена Too Many Tears. 

В ходе фильма герой Виктора Сухорукова ещё не раз возвращается на кладбище.

Где: наб. реки Монастырки, 1

Фото: YouTube / haaron1904
 

Сенной рынок

 

В 18 веке на Сенном рынке торговали сеном, соломой и дровами. Сейчас – одеждой, овощами, мясом и всем, чем угодно.

Здесь же в «Брате» Багров под влиянием Виктора «совершает благое дело» и убил Чечена – главаря чеченской мафии, заправляющего рынком. А затем успешно скрылся от погони, переодевшись и запрыгнув в грузовой трамвай.

Где: Московский пр., 4а

Фото: YouTube / Кинокомпания СТВ
 

Благовещенский мост

 

В 1850 году Благовещенский мост стал первой постоянной переправой через Неву. Балабанов в одном из интервью говорил, что ему нравится вид с моста на Исаакиевский собор.

Его можно увидеть во многих фильмах режиссёра. Например, по переправе едет грузовой трамвайчик Светы, девушки Данилы Багрова.

Ещё у спуска возле моста снята одна из ключевых сцен фильма «Про уродов и людей».

Фото: kinopoisk.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Дом эмира Бухарского: шишимский мрамор, подземный ход и сокровища в стене

    Главным трендом начала XX века в Петербурге было возведение доходных домов. Последний эмир Бухары тоже поучаствовал в застройке Северной столицы, но пожить здесь так и не успел.

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый каменный мост в Петербурге: жизнь Эрмитажного моста

    Ближайший к Эрмитажу мост когда-то был деревянным и разводным. Современный вид переправы – неотъемлемая деталь ансамбля Дворцовой набережной.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei
    05.09.19
    Как быстро получить кредит под залог недвижимости?
    02.09.19
    Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать
    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram