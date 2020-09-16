Продажу спиртных напитков в России в Новый Год планируют ограничить

В новогодние праздники в России могут быть введены ограничения на продажу спиртного.

Данное предложение было высказано главе Минздрава Михаилу Мурашко Султаном Хамзаевым. Хамзаев возглавляет проект «Трезвая Россия» и является членом Общественной палаты. Автор инициативы подразумевает ограничение времени продажи спиртных напитков до 4 часов в день ( с 14:00 до 18:00). По мнению Хамзаева, данные меры будут способствовать снижению уровня смертности от алкогольного опьянения, который обычно увеличивается вдвое в новогодние праздники. Кроме того, это позволит уменьшить количество преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя.