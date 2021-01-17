Первые "Лыжные стрелы" повезли петербуржцев к склонам

Первый поезд "Лыжная стрела" увёз любителей спорта и свежего воздуха в направлении станции Орехово с Финляндского вокзала в воскресенье. Второй отправился в сторону станции Шапки с Московского вокзала, пишет "ПД".

Поезда уходят утром, а возвращаются вечером. Рейсы будут 23, 31 января. А также в выходные в феврале и марте (до 20 числа).

На этих поездах можно прокатиться бесплатно, однако нужно получить специальные билеты в отделах физкультуры и спорта администраций районов города, либо в различных кружках и спортклубах.

Подробное расписание можно найти на сайте «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».